2020-07-02T16:51:24+03:00
Общество

В Самарской области ожидается жара до +33

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе повышенная пожарная опасность лесовВ регионе повышенная пожарная опасность лесовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области ожидается очень жаркий конец недели. Так, завтра, 3 июля, в регионе ночью будет до 16 градусов, а ночью – до 31. Существенных осадков не ожидается, а ветер будет западные 3-8 метров в секунду.

– В субботу и воскресенье также не ожидается никаких осадков, а температура воздуха станет еще выше – до +33 в дневное время, и до 18 – в ночное. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности, – говорится в сообщении синоптиков из Приволжского УГМС.

Это связано с влиянием циклонического поля. По области возможны кратковременные дожди и грозы, но это маловероятно. Средняя температура воздуха в первой декаде июля ожидается выше нормы на 3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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