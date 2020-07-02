В Самарской области ожидается жара до +33

2 Июль 2020 2020-07-02T16:51:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области ожидается очень жаркий конец недели. Так, завтра, 3 июля, в регионе ночью будет до 16 градусов, а ночью – до 31. Существенных осадков не ожидается, а ветер будет западные 3-8 метров в секунду.

– В субботу и воскресенье также не ожидается никаких осадков, а температура воздуха станет еще выше – до +33 в дневное время, и до 18 – в ночное. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности, – говорится в сообщении синоптиков из Приволжского УГМС.

Это связано с влиянием циклонического поля. По области возможны кратковременные дожди и грозы, но это маловероятно. Средняя температура воздуха в первой декаде июля ожидается выше нормы на 3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU