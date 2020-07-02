2020-07-02T18:11:33+03:00
Общество

В Самаре за «Амбаром» распланируют землю для строительства микрорайона на 57 тысяч человек

Территорию в 185 га собираются освоить до 2033 года
Ольга НОВИКОВА
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За "Амбаром" появится новый микрорайонЗа "Амбаром" появится новый микрорайон
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В Куйбышевском районе Самары начали разработку проекта планировки территории в 185 га. Здесь собираются до 2033 года построить новый микрорайон с многоэтажками, дорогами, школами и садиками. Будущий застройщик – «Глобал Вижн Девелопмент» – обещает подготовить проект уже к осени и вынести его на публичные слушания.

Предполагается, что микрорайон будет рассчитан на 57 тысяч человек. Для них построят дома высотой от 7 до 14 этажей. Здесь должны будут возвести девять детских садов вместимостью по 300-350 человек и три школы на 2100 человек каждая. Также должны появиться дороги, которые свяжут новый микрорайон с улицей Уральской, Южным шоссе и ТК «Амбар».

В состав холдинга «Глобал Вижн» входят не только строящийся АМГРАД, но и торговый комплекс «Амбар», племзавод «Кряж» и другие активы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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