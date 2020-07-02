В Самаре продлили ограничения движения на улице Физкультурной

2 Июль 2020 2020-07-02T17:59:26+03:00

Теперь проехать там не получится до 6 июля ФОТО: Администрация Самары

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Администрация Самары рассказала, что в связи с работами по техническому перевооружению теплотрассы на пересечении Физкультурной и Матросова продлено ограничение движения. Оно будет действовать с 3 до 6 июля.

– По причине ремонта теплоэнергетических объектов по улице Физкультурной в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 общественный транспорт меняет движение До 20:00 25 августа 2020 года изменилась трасса следования автобусов маршрутов № 146, 147, 157, 182, 185к, 198, – говорится в сообщении властей.

Жителей столицы губернии просят с пониманием отнестись к данной мере, а также заранее планировать свой маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU