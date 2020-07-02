В Тольятти мужчина украл телефон знакомого, с которым вместе сидел на лавке

2 Июль 2020 2020-07-02T19:00:09+03:00

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Полицейские Тольятти получили сообщение, что на бульваре Баумана произошел грабеж. Выяснилось, что потерпевший ранним утром сидел со своем знакомым на лавке. В какой-то момент парень почувствовал себя плохо и отошел. Когда он вернулся, то увидел, что его товарищ убегает вместе с телефоном.

– Несколько дней молодой человек пытался вразумить знакомого, но вернуть гаджет не удалось. Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Он признал свою вину, а также отметил, что из-за оперативности сотрудников органов внутренних дел не успел сдать мобильник в ломбард, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание для местного жителя – четыре года тюрьмы. Расследование продолжается, правоохранители проверяют злоумышленника на аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU