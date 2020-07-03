В Тольятти молодой хакер нанес ущерб на 1 млн рублей, торгуя пиратским ПО

3 Июль 2020 2020-07-03T09:39:18+03:00

Теперь парню грозит тюремный срок до шести лет

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Тольяттинские полицейские провели «проверочную закупку» контрафактного программного обеспечения. Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался безработный и ранее не судимый 22-летний местный житель.

– Он торговал системой трехмерного проектирования. Находясь рядом с одним из торговых центров на Автозаводском шоссе автограда, молодой человек продал несколько копий. Общая сумма ущерба, которую он нанес правообладателю, составила более 1 миллиона рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции собрали достаточно материала для возбуждения уголовного дела. Санкция данной статьи подразумевает тюремное заключение до шести лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU