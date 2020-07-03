В Тольятти молодой хакер нанес ущерб на 1 млн рублей, торгуя пиратским ПО
Тольяттинские полицейские провели «проверочную закупку» контрафактного программного обеспечения. Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался безработный и ранее не судимый 22-летний местный житель.
– Он торговал системой трехмерного проектирования. Находясь рядом с одним из торговых центров на Автозаводском шоссе автограда, молодой человек продал несколько копий. Общая сумма ущерба, которую он нанес правообладателю, составила более 1 миллиона рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции собрали достаточно материала для возбуждения уголовного дела. Санкция данной статьи подразумевает тюремное заключение до шести лет. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU