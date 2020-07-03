«Крылья Советов» узнали, кто будет судить матч с «Ростовом»

3 Июль 2020 2020-07-03T10:17:20+03:00

Игра состоится завтра, 4 июля, и начнется в 19:30 по Самаре

Изменить размер текста: A A

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матч 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Отметим, поединок пройдет в субботу, 4 июля, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

– Обслуживать игру будет бригада смоленского судьи Николая Волошина. Помогать ему будут столичные коллеги – Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Отвечать за систему VAR будет Василий Казарцев, - рассказали в РФС.

В чемпионатах России Волошин работал лишь на одном матче КС. Он прошел в 2018 году против «Зенита». Тогда питерцы оказались сильнее и победили со счетом 1:0. «Крылья Советов» после 25 матчей занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» – четвертый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болельщикам рассказали, как добраться до «Самара Арены» на матч «Крылья Советов» – «Ростов»

Поединок состоится в субботу, 4 июля, и начнется в 19:30 по местному времени (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU