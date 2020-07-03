В Самарской области задержали 35-летнего мужчину, который распространял порнографию в интернете
Сотрудники полиции Тольятти задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном изготовлении и обороте порнографии. У гражданина изъяли технику, носители и аппаратуру.
– По предварительным данным, мужчина создал фейковую страницу в социальных сетях, затем в ходе общения с подписчиками распространял запрещенные фотографии. Всего установлено 84 таких факта. Исследование компьютера подтвердило, что это порно, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанному грозит серьезное тюремное заключение. Максимальное наказание подразумевает до шести лет тюрьмы. Граждан просят обращаться в полицию в случае выявления подобных материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU