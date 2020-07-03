Омбудсмен Ольга Гальцова поблагодарила самарцев за участие в голосовании по поправкам в Конституцию

3 Июль 2020 2020-07-03T10:34:33+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона за участие в голосования по поправкам в Конституцию, которое прошло 1 июля:

- Благодарю вас за участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации! Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.

В Самарской области явка составила 69,05%. За внесение изменений в Конституцию проголосовало 80,55%. Ваша гражданская позиция показала единение и сплоченность. Поправки будут являться точкой роста в решении важных социально-экономических вопросов: это семейные и духовно-нравственные ценности, патриотизм, поддержка старшего поколения, закрепление социальных гарантий людей труда, это качественное образование, современная медицина, целостность границ государства, это те возможности, которые улучшают качество жизни каждого человека. Результаты голосования позволяют уверенно идти вперед и будут способствовать повышению уровня соблюдения и реализации прав граждан на территории Самарской области и России в целом!

Выражаю искреннюю благодарность членам участковых, территориальных избирательных комиссий, Избирательной комиссии Самарской области, вы сумели организовать работу на высоком уровне в непростой исторический период жизни нашей страны – такая нагрузка выпала впервые, и вы с ней достойно справились. Отмечу, что совместно с рабочей группой Избирательной комиссии Самарской области сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека приняли участие в оказании содействия по организации и проведению общероссийского голосования. Санитарные нормы, направленные на противодействие распространению коронавируса, были в полной мере соблюдены, ведь приоритетом при подготовке к голосованию являлись жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в голосовании. Об этом неоднократно говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Вся деятельность по организации и проведению голосования строилась на строгом соблюдении закона, чтобы выполнить основную задачу - обеспечить реализацию конституционного права каждого гражданина на участие в управлении делами государства. Голосование прошло максимально открыто и было признано абсолютно легитимным.

Я также благодарю наблюдателей и волонтеров Конституции, общественные организации и тех, кто внес свой вклад в историческое событие.

Желаю всем нам успехов во всех начинаниях в начале нового этапа жизни нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU