В регионе стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Молодой предприниматель России»

3 Июль 2020 2020-07-03T10:36:38+03:00

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Самарская область вновь запускает набор заявок на главное бизнес-событие года для молодежи - всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»!

Конкурс – ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны. Молодые предприниматели Самарской области принимали участие в конкурсе 5 раз, и четыре раза возвращались в регион с призовыми местами.

В 2020 году участники могут заявить о себе в одной из следующих номинаций:

«Интернет предпринимательство»,

«Сельскохозяйственное предпринимательство»,

«Франчайзинг»,

«Социальное предпринимательство»,

«Производство»,

«Инновационное предпринимательство»,

«Торговля»,

«Сфера услуг».

К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, важным условием является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица (доля в уставном капитале должна быть не менее 30 %). По традиции, в жюри регионального этапа войдут известные и успешные самарские предприниматели – лидеры в своих сферах.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить заявку до 5 августа по ссылке: mybiz63.timepad.ru/event/1336555.

Региональный этап пройдет в августе в онлайн-формате, победители номинаций получат полезные бизнес-подарки и памятные призы от партнеров, а также возможность побороться за высокое звание «Молодой предприниматель России» на финале конкурса в Уфе.

Подай заявку и стань лучшим предпринимателем страны!