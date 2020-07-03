В регионе стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Молодой предприниматель России»
Самарская область вновь запускает набор заявок на главное бизнес-событие года для молодежи - всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»!
Конкурс – ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны. Молодые предприниматели Самарской области принимали участие в конкурсе 5 раз, и четыре раза возвращались в регион с призовыми местами.
В 2020 году участники могут заявить о себе в одной из следующих номинаций:
«Интернет предпринимательство»,
«Сельскохозяйственное предпринимательство»,
«Франчайзинг»,
«Социальное предпринимательство»,
«Производство»,
«Инновационное предпринимательство»,
«Торговля»,
«Сфера услуг».
К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, важным условием является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица (доля в уставном капитале должна быть не менее 30 %). По традиции, в жюри регионального этапа войдут известные и успешные самарские предприниматели – лидеры в своих сферах.
Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить заявку до 5 августа по ссылке: mybiz63.timepad.ru/event/1336555.
Региональный этап пройдет в августе в онлайн-формате, победители номинаций получат полезные бизнес-подарки и памятные призы от партнеров, а также возможность побороться за высокое звание «Молодой предприниматель России» на финале конкурса в Уфе.
Подай заявку и стань лучшим предпринимателем страны!