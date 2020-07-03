2020-07-03T10:49:47+03:00
Общество

В Самарской области еще 77 человек заболели коронавирусом

Число инфицированных в регионе достигло 5050 человек
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки в России появилось еще 6718 больных с коронавирусомЗа сутки в России появилось еще 6718 больных с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 3 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 77 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5050 человек. 2972 из них выздоровели, 58 – скончались. Медикам не удалось спасти еще двоих пациентов с COVID-19.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6718 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 659 жителей, в Московской области – 298. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 271 и 263 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 667 883 человека, 437 893 пациента выздоровели (8915 за прошедший день), 9859 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 176 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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