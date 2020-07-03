2020-07-03T10:51:16+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека

Общее число жертв нового вируса достигло 58 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших в регионе составляет 5050 человекОбщее число заболевших в регионе составляет 5050 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 3 июля, в Самарской области выросло число жителей региона, погибших от коронавируса. За минувшие сутки подтвердились два таких случая, я общее число жертв на сегодняшний день составляет 56 человек.

– За прошедшие сутки выявлено еще 77 больных. Всего в регионе 5050 заболевших. 2972 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2020 человек, – сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Ранее в регионе смягчили ограничительные меры, однако по-прежнему сохранятся необходимость носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и в местах скопления людей, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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