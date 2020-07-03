В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека
Сегодня, 3 июля, в Самарской области выросло число жителей региона, погибших от коронавируса. За минувшие сутки подтвердились два таких случая, я общее число жертв на сегодняшний день составляет 56 человек.
– За прошедшие сутки выявлено еще 77 больных. Всего в регионе 5050 заболевших. 2972 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2020 человек, – сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.
Ранее в регионе смягчили ограничительные меры, однако по-прежнему сохранятся необходимость носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и в местах скопления людей, а также соблюдать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU