Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 5 тысяч человек

3 Июль 2020 2020-07-03T10:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июля, в Самарской области зафиксировали еще 77 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных перевалило за 5 тысяч и составляет 5050 человек. Больше половины – 2972 человека выздоровели. 58 – скончались.

– За сутки было выписано 138 человек. Амбулаторное и стационарное лечение продолжают 2020 жителей Самарской области. Гибель двух пациентов стала первой за четыре дня, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

На сегодняшний день в регионе работают рестораны и кафе, а также открываются турбазы. В ближайшее время должны открыть свои двери детские лагеря. Все они должны соблюдать эпидемиологические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU