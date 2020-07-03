2020-07-03T10:51:20+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 5 тысяч человек

На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2020 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Выздоровело больше половины заболевшихВыздоровело больше половины заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 3 июля, в Самарской области зафиксировали еще 77 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных перевалило за 5 тысяч и составляет 5050 человек. Больше половины – 2972 человека выздоровели. 58 – скончались.

– За сутки было выписано 138 человек. Амбулаторное и стационарное лечение продолжают 2020 жителей Самарской области. Гибель двух пациентов стала первой за четыре дня, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

На сегодняшний день в регионе работают рестораны и кафе, а также открываются турбазы. В ближайшее время должны открыть свои двери детские лагеря. Все они должны соблюдать эпидемиологические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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