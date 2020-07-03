В Тольятти задержали мужчину, который порезал 19-летнего местного жителя

3 Июль 2020 2020-07-03T11:31:30+03:00

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В конце июня в Тольятти произошло преступление. В районе часа ночи на парковке возле дома 12 на Автостроителей злоумышленник нанес ножевые ранения 19-летнему местному жителю. Прибывшие на место правоохранители провели комплекс мер по поиску подозреваемого.

– В результате на одной из станций технического обслуживания был задержан 22-летний молодой человек. Ранее не судимый гражданин не отрицал своей причастности к преступлению. Он был задержан, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU