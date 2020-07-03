2020-07-03T13:12:42+03:00
Общество

В Самаре будут голосованием выбирать место для стелы «Город трудовой доблести»

Интересно, где она разместится - в туристическом центре или на трудовой Безымянке
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Жители должны выбрать, где стоять стелеЖители должны выбрать, где стоять стеле
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В Самаре будут решать, где поставить стелу «Город трудовой доблести», которую областная столица заслужила. Губернатор Дмитрий Азаров предложил учесть мнение всех людей и объявить общественное голосование.

- Предлагаю провести в Самаре общественное голосование по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения городскому округу высокого звания «Город трудовой доблести». С такой инициативой выходит региональное отделение партии «Единая Россия». Я рассчитываю, что нас поддержит общественность, - сказал Дмитрий Азаров.

Сначала нужно будет посоветоваться с ветеранами, общественниками и волонтерами, чтобы выбрать несколько возможных мест. И уже их вынести на общественное голосование.

Напомним, что указ о присвоении 20 городам статуса трудовой доблести подписал президент Владимир Путин 2 июля. В честь этого события над Самарой прогремел салют. Дмитрий Азаров подчеркнул, что город заслужил право так называться.

- Общеизвестный факт, что Куйбышев внес значительный вклад в ускорение Победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях, потому что выпуск деталей, вооружения, самолетов начинался еще до того, как появлялись стены цехов этих предприятий, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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