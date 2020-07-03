2020-07-03T13:18:30+03:00
Общество

Новым вице-губернатором Самарской области может быть назначен Владимир Терентьев

Он может возглавить администрацию Дмитрия Азарова
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас Терентьев исполняет обязанности начальника администрации главы региона ФОТО: Правительство Самарской областиСейчас Терентьев исполняет обязанности начальника администрации главы региона ФОТО: Правительство Самарской области
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Депутаты Самарской губернской думы 7 июля проведут очередной заседание. Одним из первых вопросов, которые они обсудят, станет новая кандидатура нового руководителя администрации губернатора. На должность вице-главы региона претендует Владимир Терентьев.

– Сейчас он занимает должность первого заместителя руководителя администрации. На этом посту он находится с 2018 года. В настоящий момент он исполняет обязанности начальника данного ведомства, – говорится в документах губдумы.

Ранее Терентьев работал консультантом в министерстве природных ресурсов и окружающей среды, а также возглавлял секретариат главы Самары с 2010 по 2014 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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