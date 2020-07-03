Коллективный договор СГЭУ признан лучшим среди вузов Самарской области

3 Июль 2020 2020-07-03T12:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский государственный экономический университет победил в областном конкурсе «Лучший коллективный договор, соглашение года» по итогам 2019 года. СГЭУ занял первое место в номинации «Лучший коллективный договор учреждений высшего образования».

Среди критериев оценки представленных коллективных договоров стала полнота их выполнения. По словам председателя профсоюзной организации сотрудников СГЭУ, к.э.н. Елены Мост, в условиях нестабильной социально-экономической ситуации роль коллективного договора, как основного инструмента социального партнерства, крайне важна.

- Мы гордимся тем, что коллективный договор ФГБОУ ВО «СГЭУ» признан лучшим среди вузов Самарской области, - подчеркнула она.

Конкурс «Лучший коллективный договор, соглашение года» проводится ежегодно Самарской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ. Участвуют в нем первичные профсоюзные организации сотрудников вузов Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU