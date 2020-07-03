В Самаре накажут участников свадебного кортежа, которые нарушали ПДД под заводную кавказскую музыку

3 Июль 2020 2020-07-03T12:56:11+03:00

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На днях жители Самары так шумно отметили свадьбу, что попали сразу на несколько внушительных штрафов. Все дело в том, что гости торжества решили покататься по городу, но вот про ПДД «забыли». Горожане, которые стали свидетелями шумного свадебного «автопробега», возмутились таким поведением и засняли все на видео. В четверг, 2 июля, ролик в соцсетях увидели полицейские.

- В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео с заводной кавказской музыкой, на котором видно, как участники свадебной автоколонны передвигались по Самаре с грубым нарушением ПДД, создавая реальную опасность для других участников движения, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Стражи порядка быстро разыскали этих лихих автомобилистов. Всего они выявили 23 факта нарушения. В итоге троим водителям автомобилей ВАЗ-2109, «Киа Рио» и «Лада Приора» выписали штрафы на суммы от 500 до 12 тысяч рублей. По остальным нарушениям полицейские продолжают сейчас проводить проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU