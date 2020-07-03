2020-07-03T13:44:58+03:00
Общество

В Самаре мужчина попытался купить водительские права за 162 тысячи рублей

Посредника во взятке задержали и возбудили уголовное дело
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование дела продолжаетсяРасследование дела продолжаетсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный отдел Промышленного района Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

– Следствие предполагает, что мужчина в июне 2020 года получил от гражданина 162 тысячи рублей. Деньги предназначались для передачи сотрудникам ГИБДД, которые в свою очередь выдадут гражданину водительское удостоверение категории «А» и «В», – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Сдавать на эти права никто не должен был. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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