Увидите факел - бегите: эвакуированным жителям Подстепновки рассказали о возвращении домой

3 Июль 2020 2020-07-03T13:48:16+03:00

В МЧС поделились информацией о том, что происходит на месте аварии на газопроводе в Волжском районе

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Эвакуированным из Подстепновки жителям, которых выдернули из дома ночью из-за аварии на газопроводе в Волжском районе, рассказали, когда они смогут вернуться домой. Ориентироваться надо на факел, который зажжется над местом прорыва.

Уже в 12.00 на месте работали сотрудники уже без средств защиты - в радиусе 10 метров. Давление на участке аварии в местах отжига продукта достигло показателя ноль.

- Проводят инженерные работы по обработке места порыва. Через 2 часа планируют осуществить зажигание факела в месте порыва, - сообщили в МЧС в 12.00.

Жители смогут вернуться в свои дома после 14.00 когда зажгут факел и он удалит последние следы газа.

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Напомним, что ЧП произошло еще 2 июля около пяти вечера. Около полутора тысяч человек пришлось эвакуировать из ближайшего села Верхняя Подстепновка. Прямой угрозы их жизням не было, но власти решили подстраховаться. Специальная лаборатория постоянно проверяла ПДК веществ в воздухе. Они не превышали норму. А в Южном городе ночью жаловались на сильный запах газа.

ИСТОЧНИК KP.RU