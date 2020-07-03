2020-07-03T14:12:40+03:00
Общество

В Самарской области Сбербанк поддержал акцию «Крышки-неваляшки» в помощь больным детям

Сотрудники и клиенты банка помогли собрать крышки для мальчика с проблемами со слухом
Илона МАЙСКАЯ
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Собранные крышечки отправят на переработку, а вырученные средства пойдут на операцию ребенкуСобранные крышечки отправят на переработку, а вырученные средства пойдут на операцию ребенку
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В Самарское области продолжается благотворительная акция «Крышки-неваляшки», в рамках которой обычные жители и различные организации могут помочь больным детям. Так, проект, организованный ГК «ЭкоВоз», поддержал Сбербанк в Тольятти и Сызрани, который уже не раз становился участником подобных акций.

- Я уверена, что наше сотрудничество будет развиваться. Мы очень рады, что наш проект находит отклик в сердцах все большего количества людей и таких крупных компаний, как Сбербанк. То, что банк выступил с инициативой и организовал у себя пункты сбора крышечек, поможет проекту еще больше развиться, - подчеркнула директор по социальным проектам ГК «ЭкоВоз» Алена Душкова.

Отметим, что жители Самарской области могут помочь детям без вложения своих средств. Им нужно просто собрать крышки от пластиковых бутылок, а потом принести их в пункты сбора. Оттуда сырье отправляют на переработку, а вырученные средства — на благотворительность. Так, в Тольятти специальные контейнеры можно найти по следующим адресам: ул. Юбилейная, 55; ул. Мира 73; ул. Комсомольская 52; ул. Лизы Чайкиной, 79, а в Сызрани на ул. Советской, 42.

С начала проекта в регионе собрали около 20 тонн сырья — это примерно 10 млн пластиковых крышек. Недавно закончился сбор на помощь мальчику с проблемами со слухом, которому требуется операция. Активное участие в этом приняли сотрудники и клиенты Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самарской области Сбербанк поддержал акцию «Крышки-неваляшки» в помощь больным детям
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