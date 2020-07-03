2020-07-03T14:26:48+03:00
Общество

Современное спецоборудование – на службу спасателям СВГК

Завершена серия тренингов для состава формирования межрайгаза «Самара» аварийно-спасательной службы Средневолжской газовой компании
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Завершена серия тренингов для состава формирования межрайгаза «Самара» аварийно-спасательной службы Средневолжской газовой компанииЗавершена серия тренингов для состава формирования межрайгаза «Самара» аварийно-спасательной службы Средневолжской газовой компании
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Специалисты АСС СВГК приобрели навыки использования воздушно-дыхательных аппаратов при проведении газоопасных и аварийно-спасательных работ на объектах с неблагоприятной для дыхания средой.

Под руководством старшего преподавателя новомосковского учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований специалисты АСС отрабатывали приемы правильного включения в аппараты, работы в них и спасения пострадавших из загазованной среды, осваивали алгоритм расчета расхода воздуха в баллонах своего звена и прочие тонкости безопасного использования спасательного оборудования.

За 75 лет со дня образования газового хозяйства областной столицы газовиками накоплен значительный опыт решения сложных задач и внедрения новых технологий. За последние десятилетия уровень газификации Самарской области был доведен до 94 процентов – одного из самых высоких в России. Неизменными остаются специфика отрасли газораспределения – повышенная опасность при эксплуатации газового хозяйства, а также стратегическая задача Средневолжской газовой компании – обеспечение надежного и безопасного газоснабжения региона.

И сегодня основными принципами спасателей СВГК являются постоянная готовность, приоритетность задач спасения жизни и сохранение здоровья людей, защиты природной среды от возникновения чрезвычайных ситуаций. С использованием современного спецоборудования.

За 75 лет со дня образования газового хозяйства областной столицы газовиками накоплен значительный опыт решения сложных задач и внедрения новых технологий.

За 75 лет со дня образования газового хозяйства областной столицы газовиками накоплен значительный опыт решения сложных задач и внедрения новых технологий.

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