2020-07-03T14:37:57+03:00
Общество

В метро Самары заработали терминалы по продаже жетонов

Пока только в тестовом режиме на станции «Московская»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В терминалах можно будет расплачиваться наличными и с помощью банковских карт / Фото: администрация СамарыВ терминалах можно будет расплачиваться наличными и с помощью банковских карт / Фото: администрация Самары
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В метро Самары заработали терминалы по продаже жетонов, правда, пока лишь в тестовом режиме. 31 аппарат установили возле касс на всех 10 станциях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- По сути это дополнительная касса, так что в общей очереди за жетонами стоять не придется. Еще один аргумент в пользу новых аппаратов – круглосуточная работа, - отметил замглавы департамента транспорта Юрий Тапилин.

Купить жетоны в терминалах можно будет как за наличку (купюры и монеты), так и с помощью банковских карт и смарт-устройств с системами Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, Google Pay. Также здесь можно будет пополнить проездные и проверить, сколько осталось поездок на карте.

В дептрансе отмечают: установка этих аппаратов не означает упразднение обычных касс. Их сотрудники по-прежнему будут обслуживать пассажиров и помогать им с покупкой жетонов через терминалы. Сейчас специалисты проверяют, как работает оборудование. Сегодня утром, 3 июля, протестировали аппараты на станции «Московская» - все исправно. Остальные терминалы будут запускать в тестовом режиме постепенно во второй половине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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