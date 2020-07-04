Появилось видео момента ДТП в Самаре, где водитель «Весты» протаранил стелу АЗС и погиб

4 Июль 2020 2020-07-04T08:38:32+03:00

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В сети появилось видео момента смертельного ДТП, которое произошло ранним утром 3 июля на улице Белорусской в Куйбышевском районе Самары. Напомним, там «Лада Веста» влетела в стелу АЗС, 46-летний водитель погиб на месте.

Судя по кадрам, автомобилист ехал на большой скорости. Основной удар пришелся на правую сторону легковушки. Те, кто в момент аварии был на заправке, сразу же бросились помогать водителю. Мужчину вытащили из покореженной машины, но спасти его, к сожалению, не удалось.

По словам местных жителей, они слышали, как под громкую музыку несся водитель «Весты». Это было около четырех часов утра, шумный заезд разбудил многих, трагичным окончанием его были шокированы все. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит установить все детали произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/788659" frameborder="0"></iframe> Момент смертельного ДТП на Белорусской в Самаре 3.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU