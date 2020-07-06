Стали известны судьи, которые будут работать на матче «Арсенала» и «Крыльев Советов»

6 Июль 2020 2020-07-06T11:52:49+03:00

Поединок состоится завтра, 7 июля в Туле и начнется в 21:30 по самарскому времени.

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Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матч 27-го тура РПЛ, в рамках которого тульский «Арсенал» встретится с «Крыльями Советов». Работать на поединке будет бригада Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут Алексей Лунев из Новосибирска, а также Наиль Сейфертдинов из Казани.

– На матче будет работать система видеоповторов. Главным на VAR будет Алексей Матюнин из Москвы. Последние три матча КС, которые судил Вилков, закончились для самарцев поражениями, – сообщает пресс-служба «Крыльев».

Матч состоится завтра, 7 июля в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по самарскому времени. КС находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, «Арсенал» – 10-й. Прочитать прогноз «КП-Самара» на эту игру можно в нашем материале.

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Прогноз на матч 27 тура Российской Премьер-лиги Арсенал – Крылья Советов. Игра пройдет 7 июля 2020 года на стадионе «Центральный» в Туле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU