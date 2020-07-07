2020-07-07T00:49:50+03:00
Общество

Самарскую область ждут новые коронавирусные ограничения и запреты

Пять муниципалитетов в красной зоне и областная столица в том числе
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области работают рестораны. Неужели их могут снова закрыть?В Самарской области работают рестораны. Неужели их могут снова закрыть?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области могут вернуть "антикоронавирусные" ограничения и запреты. В пяти муниципалитетах уровень заболеваемости гораздо выше среднего по области. Это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район. Проблему обсудили на заседании оперативного штаба. Губернатор указал главам этих муниципалитетов на недостаточный контроль за соблюдением санитарных правил.

Теперь в каждом из этих городов и районов главы должны обдумать ситуацию, обсудить ее с коллегами и предложить меры по усилению контроля или даже возврат ряда ограничений, если это будет необходимо.

В целом же по региону ситуация довольно стабильная. Выздравливает больше людей, чем заболевают, госпитализировать с подозрением на коронавирусную инфекцию стали реже. Свободно в регионе 66,8% коек. Это один из показателей, который позволяет постепенно снимать ограничения, ведь в регионе смогут оказать помощь всем заболевшим.

Напомним, что в Самарской области сняли режим повышенной готовности, нет требований о самоизоляции. Работают рестораны, кафе, ЗАГСы, госучреждения, торговые центры. Не работают фитнес-залы, кинотеатры, развлекательные заведения. Действует обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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