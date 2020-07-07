Самарскую область ждут новые коронавирусные ограничения и запреты
В Самарской области могут вернуть "антикоронавирусные" ограничения и запреты. В пяти муниципалитетах уровень заболеваемости гораздо выше среднего по области. Это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район. Проблему обсудили на заседании оперативного штаба. Губернатор указал главам этих муниципалитетов на недостаточный контроль за соблюдением санитарных правил.
Теперь в каждом из этих городов и районов главы должны обдумать ситуацию, обсудить ее с коллегами и предложить меры по усилению контроля или даже возврат ряда ограничений, если это будет необходимо.
В целом же по региону ситуация довольно стабильная. Выздравливает больше людей, чем заболевают, госпитализировать с подозрением на коронавирусную инфекцию стали реже. Свободно в регионе 66,8% коек. Это один из показателей, который позволяет постепенно снимать ограничения, ведь в регионе смогут оказать помощь всем заболевшим.
Напомним, что в Самарской области сняли режим повышенной готовности, нет требований о самоизоляции. Работают рестораны, кафе, ЗАГСы, госучреждения, торговые центры. Не работают фитнес-залы, кинотеатры, развлекательные заведения. Действует обязательный масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU