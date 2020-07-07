В Самаре не готовы открыть фитнес-центры и вот почему

7 Июль 2020 2020-07-07T07:59:36+03:00

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В Самарской области требуют отменить ограничение на работу фитнес-клубов. Сами представители индустрии уверяют, что разработали регламент своей работы, который точно не допустит, чтобы работники или клиенты заразились коронавирусом. Тренеры возмущены: в рестораны посетителей уже пустили, а спортом заниматься нельзя? Где справедливость? В министерстве спорта ничем не порадовали:

- Спортивные залы и фитнес - центры могут быть открыты только после согласования от Роспотребнадзор. Пока его нет. Роспотребнадзор считает, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет, - объяснили в ведомстве.

Представители фитнес-индустрии в свою очередь считают, что с ними хотя бы должны выйти на диалог и не понимают, чем бассейны и спортзалы опаснее торговых центров и всего, что сегодня уже работает.

- Мы готовы работать безопасно! Клиенты хотят тренировать с профессионалами в комфортном и безопасном месте, в наших клубах!!! Сотрудники должны работать, зарабатывать и содержать свои семьи, детей и родителей!!! 4-й месяц мы без работы!!! - написала фитнес-тренер из Тольятти Светлана Зиборова.

Вопрос обещали обсудить на следующем оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU