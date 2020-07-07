В Самарской области с жителями поговорят, чтобы они не тонули

7 Июль 2020 2020-07-07T08:21:12+03:00

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В Самарской области прошло совещание под руководством главы местного МЧС Олега Бойко. На нем обсуждали вопросы безопасности на воде в жару. Сейчас в регионе температура поднялась до +36, поэтому все люди устремились к рекам и выбирают они не только официальные (но пока официально не открытые) пляжи, но и необустроенные места отдыха, где купаться просто опасно.

В минувшие выходные за сутки погибли четыре человека, среди них три ребенка. 6 июля спасателям пришлось вытаскивать из воды мужчину, который во время плавания вывихнул плечо. Такая ситуация недопустима. Чтобы люди не тонули, инспекторов ГИМС попросили заняться профилактикой.

Им поручили провести среди отдыхающих разъяснительную работу. Ну и следить, чтобы в необорудованных местах никто не отдыхал и не купался. Также в ГИМС должны придумать дополнительные меры по стабилизации обстановки, чтобы не допускать несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU