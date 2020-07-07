2020-07-07T08:36:09+03:00
Общество

Омик из Самары в Рождествено станет чаще заходить на Проран

Переправа Самара - Рождествено станет удобнее для отдыхающих
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре за Волгу в выходные хотят всеВ Самаре за Волгу в выходные хотят все
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Количество рейсов омиков из Самары в Рождествено, которые будут заходить на Проран, выросло. Теперь на остров будут заходить пять омиков из Самары и шесть из Рождествено. Движение судов по-прежнему начинается в 6.00, последний из Рождествено будет уезжать в 20.00, он не заходит на остров.

Расписание пассажирского сообщения приведено на сайте СРПП. Еще раньше о планируемых изменениях сообщили в министерстве транспорта в твиттере. Это было необходимым шагом, так как речная переправа в последние дни пользуется огромной популярностью. В выходные перед речным вокзалом выстраивалась очередь - все хотели спастись от жары за Волгой.

Напомним, что пока также не пустили скоростные суда до Ширяево, однако теперь туда также ходят прогулочные теплоходики. Самарцы ждут открытия дополнительных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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