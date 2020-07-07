2020-07-07T09:30:31+03:00
Общество

Новый тренер "Крыльев" рассказал, что поможет клубу остаться в РПЛ

Андрей Талалаев уверен, что для этого каждый футболист должен сыграть на своем уровне
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Крылья тренируются перед игрой с АрсеналомКрылья тренируются перед игрой с Арсеналом
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Новый тренер Крыльев Советов Андрей Талалаев перед игрой с Арсеналом поделился прогнозом на то, что команда останется в РПЛ. По его словам, все шансы есть, главное, их правильно использовать. Он отметил, что подбор футболистов в клубе хороший и первые два матча после перерыва с Зенитом и Ахматом показали, что играть команда может.

- Кто-то говорит, что сейчас нам нужно совершить чудо, а я думаю все проще. Если каждый футболист сыграет на своем уровне, сохраним место в премьер-лиге, - поделился Андрей Талалаев в интервью изданию Спорт Экспресс.

Тренер рассказал, что ему позвонили после игры с питерским клубом и позвали в Самару. По его словам, раздумий не было.

- За последние четыре года мы построили три команды — «Тамбов», «Пюник» и «Химки». Причем из критической ситуации вытаскивали их за короткий отрезок, - поделился Андрей Талалаев. И поделился, что сейчас на сон тратит четыре часа: приходится много беседовать с игроками, давать теорию. А вот тренировки по большей части восстанавливающие из-за того, что между матчами очень маленький перерыв. И на первый план выходят уже мастерство футболистов, а не сыгранные комбинации.

Игра "Арсенал" - "Крылья" начнется в 21.30 7 июля, текстовая онлайн-трансляция пройдет на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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