2020-07-07T22:39:11+03:00
Спорт

«Крылья Советов» разгромили «Арсенал» на выезде

Самарцы одержали волевую победу со счетом 4:2
Владислав КИРСАНОВ
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Эта победа стала первой под руководством Андрея ТалалаеваЭта победа стала первой под руководством Андрея ТалалаеваФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Сегодня, 7 июля, состоялся матч 27-го тура РПЛ, в рамках которого тульский «Арсенал» на своем поле принимал «Крылья Советов». Игра сложилась для самарцев непросто: уже на восьмой минуте встречи хозяева открыли счет – точный удар на счету Александра Денисова. Спустя полчаса игрового времени Виталий Лысцов сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

– Во втором тайме подопечные Андрея Талалаева прибавили и смогли забить сразу три гола. На 57-й минуте красивым ударом со штрафного забил Денис Попович, затем Максим Глушенков реализовал момент после паса Зиньковского, а затем Деян Радонич забил после подачи углового, – сообщает пресс-служба самарцев.

Все, чем смогли ответить хозяева – гол Евгения Луценко на 79-й минуте встречи. Финальный свисток зафиксировал победу КС со счетом 4:2. Этот выигрыш стал первым при руководстве Талалаева. Однако «Крылья» остались на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата. Отставание от «Тамбова» составляет одно очко.

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Футбол. Арсенал - Крылья Советов, прямая онлайн-трансляция игры 7 июля 2020 года из Тулы, статистика игроков, составы команд, прогноз, точный счет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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