2020-07-08T08:37:37+03:00
Общество

В Самаре задержали вора с татуировками и шрамом, который украл розовый велосипед

27-летний задержанный ране уже привлекался к уголовной ответственности
Владислав КИРСАНОВ
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На рецидивиста возбудили новое уголовное делоНа рецидивиста возбудили новое уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На улице Фрунзе в Самаре была совершена кража. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пропал велосипед. По словам заявительницы он был розового цвета и имел надпись. Правоохранители начали отработку потенциальных подозреваемых.

– Появилась информация, согласно которой к преступлению мог оказаться мужчина с татуировками и заметным шрамом. Вскоре схожий по описанию человек был задержан в Самарском районе. Им оказался 27-летний молодой человек, ранее судимый за кражу и грабеж, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Похищенное имущество удалось вернуть законному владельцу, а на задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Жителям региона напоминают о необходимости хранить велосипеды в труднодоступных для посторонних лиц местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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