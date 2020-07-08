2020-07-08T11:04:36+03:00
Общество

В Самаре не вводили обязательную самоизоляцию во второй раз

Рассказываем, откуда появилась такая информация и что происходит
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Жителе немного запуталиЖителе немного запуталиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области с 23 июня губернатор отменил обязательную самоизоляцию для граждан. Для лиц старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, она остается рекомендованной. Тем временем в СМИ 8 июля появилась информация, что для пожилых самоизоляцию вернули. Оказалось, что в опубликованном документе информацию прочитали неверно.

Постановление №155 опубликовали на сайте правительства, оно реализует постановление №876 от 18 июня о внесении изменений в правила оформления временных листков нетрудоспособности. И в нем прописывается обязательное требование самоизоляции с 18 по 23 июня - для больничных, оформленных в этот срок.

Новых ограничений это постановление не вводит, объяснили в правительстве Самарской области. Напомним, что сейчас ситуация с коронавирусом в регионе лучше, чем в целом в ПФО. Сегодня прибавилось лишь 75 больных, умер один человек. Всего зараженных в регионе с начала пандемии 5576. Выздоровели больше половины. Умерли 59 человек. Губернатор просил глав пяти муниципалитетов подумать, нужны ли им новые ограничения или методы контроля. В Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Ставропольском районе ситуация хуже, чем в целом по области.

Сейчас в регионе открыты торговые центры, рестораны, парки и набережная. Готовятся к открытию фитнес-центры и детские лагеря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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