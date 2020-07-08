2020-07-08T11:02:12+03:00
Общество

В Самарской области еще 75 человек заболели коронавирусом

Число инфицированных в регионе достигло 5576 человек
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки в России выявили еще 6562 больных коронавирусомЗа сутки в России выявили еще 6562 больных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 8 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 75 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5576 человек. 3276 из них выздоровели, 59 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6562 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 621 жителей, в Санкт-Петербурге – 295 . В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 268 и 263 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 700 792 человека, 472 511 пациента выздоровели (8631 за прошедший день), 10667 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 173 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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