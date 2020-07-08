2020-07-08T11:02:31+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса умер еще один человек

Общее число погибших составляет 59 жителей региона
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших достигло 5576 человекОбщее число заболевших достигло 5576 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 8 июля, в Самарской области выросло число погибших от коронавируса. За минувшие сутки не удалось спасти еще одного пациента, а общее число жертв новой инфекции составляет 59 человек.

– На амбулаторном и стационарном лечении в губернии остаются 2241 пациента. Всего же выявлено 5576 заболевших. Более половины из них – 3276 выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений Самарской области, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

В области за последние сутки появилось 75 новых заболевших. Также продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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