В Самаре из-за перекрытия еще одной улицы изменят маршруты автобусы

8 Июль 2020 2020-07-08T11:12:16+03:00

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Сегодня, 8 июля, в Самаре перекрыли для проезда еще одну улицу в Самаре. На сей раз работы по техническому перевооружению теплотрассы будут вестись на улице Бакинской. Речь идет об участке дороги между домом 38 по Бакинской и 28 по Фасадной.

– Работы будут вестись до конца дня 9 июля. В указанный период изменится маршрут следования автобусов 6, 26, 48д, 48к, 66, 76, 92, 215, – говорится в сообщении администрации Самары.

Горожан просят с пониманием отнестись к необходимости данного вида работ в рамках подготовки к новому отопительному сезоне. Автолюбителям напоминают о том, что следует заранее планировать свой маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU