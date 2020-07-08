В Самаре иномарка проехала на красный свет и сбила 23-летнюю девушку
Вчера, 7 июля, в Самаре произошло ДТП. 21-летний водитель «Ситроена» двигался по Красноармейской в сторону Фрунзе. В какой-то момент он выехал на красный сигнал светофора, после чего сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет.
– В результате пешеход пострадала. Она была срочно госпитализирована прибывшими на место медиками скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, – прокомментировали происшествие в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным правоохранителей, водитель в момент аварии был трезв. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU