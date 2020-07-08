Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 75 жителей Самарской области

8 Июль 2020 2020-07-08T12:00:37+03:00

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 75 человек в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые 75 пациентов в регионе. Отметим, общее число зараженных в губернии достигло 5576 человек, 3276 из них выздоровели и были выписаны, еще 59 – скончались.

– 55 человек зафиксировано в Самаре, шесть – в Тольятти. По четыре – в Сызрани и Сергиевском районе, еще трое – в Кинеле. По одному пациенту появилось в Безенчукском, Волжском и Пестравском районах, – говорится в сообщении.

Девять человек ранее контактировали с уже заболевшим. Все они из Самары. У 34 пациентов выявили COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 32 человека не имели никаких клинических проявления заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU