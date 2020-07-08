В Самаре можно купить квартиру в ипотеку под 0,5% годовых. Как это сделать

8 Июль 2020 2020-07-08T12:07:36+03:00

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В Самаре начала действовать ипотечная ставка в 0,5% годовых. Такую программу запустили для покупки жилья в районе «Кошелев-Проект».

- Новая программа позволяет значительно экономить первые восемь месяцев. В истории компании такая низкая и выгодная ипотечная программа действует впервые, - пояснили представители «Кошелев-Проекта».

Согласно условиям программы, ставка в 0,5% действует 8 месяцев. По истечении срока она составит 6,5%. Сумма ипотечного кредита не должна превышать 3 миллионов рублей, оформить займ необходимо в банке ВТБ. Заемщику необходимо накопить первоначальный взнос не менее 20% от суммы кредита. Срок ипотеки может составлять от 1 года до 30 лет. Льготная программа кредитования действует до 1 ноября 2020 года – заключить договор нужно до этой даты.

В «Кошелев-Парке» сейчас строится новый жилой квартал «Видный». Его отличает максимально продуманный и технологичный подход - от планировки и отделки квартир до внешней инфраструктуры – просторных парковок, прогулочных бульваров и современных детских площадок. Философия «Кошелев-парка» - уйти от многоэтажных тесных «муравейников» и создать по-настоящему комфортную, многофункциональную и экологичную среду обитания.

Квартира-студия в ЖК «Видный» обойдется в 1 157 000 рублей, сумма кредита составит 983 450 рублей. Ежемесячный взнос по такому кредиту будет равен всего лишь 2 942 рубля. Для многих эта сумма равна одному походу в магазин. По истечении 8 месяцев ежемесячный платеж также будет небольшим – всего 6 133 рубля.

Узнать подробности акции можно по телефону - 331-3000.

ИСТОЧНИК KP.RU