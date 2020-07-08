2020-07-08T12:10:44+03:00
Общество

Медики раскрыли причины смерти еще одного человека с коронавирусом в Самарской области

Общее число жертв нового вируса достигло 59 человек
Владислав КИРСАНОВ
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На амбулаторном и стационарном лечении в области остаются 2241 человекаНа амбулаторном и стационарном лечении в области остаются 2241 человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о причинах смерти еще одного человека в регионе. Общий показатель смертности в губернии на 100 тысяч человек составляет 1,85, в то время, как по стране – 7,3.

– За минувшие сутки не удалось спасти 79-летнего мужчину, который страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, общее число погибших составляет 59 жителей Самарской области, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в области составляет 5576 человек. 3276 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 2241 жителя области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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