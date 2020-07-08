В Самаре шесть полицейских попались на подделке дел о наркотиках

8 Июль 2020 2020-07-08T12:38:38+03:00

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Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении шести бывших полицейских и 15 местных жителей. Их подозревают в совершении различных преступлений, в том числе превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков, а также фальсификации доказательств, а также мошенничество. Всего насчиталось 34 преступления.

– Следствие предполагает, что с 2015 по 2017 год полицейские получали информацию о драгдилерах. После этого задерживали их без понятых и составления документов. Уже в отделе сотрудники вызывали не менее трех наркозависимых, которые фиктивно выступали в качестве закупщиков и понятых, – сообщили следователи.

После этого документы фальсифицировались и отправлялись в суд с обвинительными приговорами. По уголовному дело прошли 60 свидетелей, было проведено 30 экспертиз, 47 осмотров мест происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний и другие мероприятия. Уголовное дело составило 120 томов. Оно было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU