Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным послом Узбекистана в России

8 Июль 2020 2020-07-08T13:09:19+03:00

Между регионом и Республикой очень тесные связи ФОТО: Правительство Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического, социально-политического и гуманитарного сотрудничества.

– Наши страны связаны тысячами судеб людей. Это те самые нити, которые позволяют нам дружить и сотрудничать во всех сферах. Мы всегда гордились тем, что Самарская область – многонациональный регион. У нас мирно и дружно проживают представители 157-ми национальностей. И, конечно, большая узбекская диаспора, – заявил Дмитрий Азаров.

Внешнеторговый оборот между Самарской областью и Узбекистаном за прошлый год составил 227,5 миллионов долларов США. Самарская область поставляет в Узбекистан минеральные продукты, транспортные средства, машины и оборудование, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и продукцию химической промышленности.

Отмечается, что по состоянию на январь 2020 года в экономике Самарской области размещены прямые узбекские инвестиции в размере 510 миллионов долларов США. Многие компании из Узбекистана являются импортерами таких российских продуктов сельского хозяйства, как зерно, мука, сахар, масло.

ИСТОЧНИК KP.RU