2020-07-08T13:15:42+03:00
Экономика

На полях Самарской области проведут эксперимент с безводным аммиаком

Эта технология должна помочь в выращивании богатого урожая
Кристина АДАЕВА
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Агрохолдинг «Зерно Жизни» (группа компаний СИНКО) готовится к эксперименту по внесению в почву азотного удобрения в виде безводного аммиака. Испытания проведут уже этой осенью на полях СХП «Борма» в Елховском районе Самарской области. Если все пройдет хорошо, технология будет внедрена и в других хозяйствах агрохолдинга.

Технология внесения в почву безводного аммиака (NH3) разработана еще в 80-х годах прошлого столетия во Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Безводный аммиак - это бесцветная жидкость, на воздухе она бурно кипит и испаряется, а в земле превращается в газ, образуя гидроксид аммония (NH4ОН). В этом его главное преимущество, аммиачная селитра уходит под землю вертикально, в итоге доступ к удобрению имеют только определенные части корней растений. Площадь действия безводного аммиака больше, потому что газ равномерно распределяется во все стороны.

Еще одна функция NH3 - защиты растений, он избавляет от личинок и насекомых, обеззараживает почву, разгоняет грызунов. Есть и другие плюсы.

Следствием высокой агрономической эффективности является эффективность экономическая. Прежде всего, это самый дешевый азот для растений. Однако эту технологию на стали активно применять из-за многочисленных вопросов, которые нужно было решить. В их числе безопасность работы и техническое переоснащение.

Спустя годы в АПХ «Зерно Жизни» заинтересовались этим вопросом. Его проработка привела к практическому воплощению. Сейчас идет подготовка к эксперименту. На посевных комплексах «Кузбасс» инженеры меняют сошники культиваторного типа на анкерные, приобретены емкости высокого давления, которые будут установлены на агрегаты, скоро будет готова накопительная емкость для аммиака.

- Дел еще много, но время имеется. Надеемся, испытания пройдут успешно, ведь от этого зависит судьба безводного аммиака на полях агрохолдинга «Зерно Жизни», - отметили аграрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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