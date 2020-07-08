2020-07-08T15:16:05+03:00
Общество

В Железнодорожном районе Самары загорелись частные дома

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров
Владислав КИРСАНОВ
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На месте работают подразделения спасателей ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской областиНа месте работают подразделения спасателей ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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Сегодня, 8 июля, в Самаре произошло ЧП. На пульт диспетчера поступило сообщение, что в Железнодорожном районе города горят частные дома. Все происходило на улице Набережная реки Самара.

– К месту был направлен пожарный корабль «Геннадий Яровой». Площадь распространения огня составила 600 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Для тушения привлечены 28 человек и восемь единиц техники, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Также, пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила, что из горящих зданий было эвакуировано четыре человека. Прибывшие полицейские оцепили место, обеспечили проезд спецтехники, а также охрану имущества и порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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