Пожарные не могли справиться более 2 часов с огнем, в котором погибла женщина, спасавшая детей

8 Июль 2020 2020-07-08T13:24:23+03:00

Дом и все вещи, которые были внутри, сгорели полностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Пожарные рассказали о селе Большая Дергуновка Большечерниговского района. Напомним, в огне 28 июня погибла Нина Алеманова - женщина спасала детей, а сама выбраться из охваченного пламенем дома не смогла.

- Сообщение поступило в 4.12 утра, на место пожара сразу отправили 4 пожарные машины и 12 человек личного состава, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МЧС. - Локализовать возгорание удалось в 5.14, ликвидировали пожар в 6 часов 08 минут.

В ведомстве также сообщают, что причина и место возникновения пожара пока не установлены, и проверка продолжается.

Напомним, по словам родственников погибшей Нины Алемановой, огонь вспыхнул на веранде, таким образом 5 взрослых и 4 детей, которые находились в доме, не могли даже подойти к дверям. Выбираться из огня пришлось через узенькую приоткрытую створку окна. 8 человек выбрались, один нет. 9 июля Нине Алемановой исполнилось бы 42 года.

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9 человек оказались в ловушке при пожаре в селе Большая Дергуновка: входная дверь объята пламенем, единственный путь спасения – узенькая форточка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU