2020-07-08T13:42:28+03:00
Общество

Под Самарой 20-летний водитель иномарки устроил ДТП

В результате происшествия пострадала женщина
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях ДТППравоохранителям предстоит разобраться во всех деталях ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 7 июля, в Волжском районе произошло ДТП. 20-летний водитель «Киа» двигался по автодороге «Обход Самары». В пути он не выбрал безопасную дистанцию до впереди стоящего транспорта. В результате произошло столкновение с «Ниссаном», за рулем которого была 43-летняя женщина. Она собиралась развернуться.

– В результате женщина пострадала. Прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Водители в момент аварии были в трезвом состоянии. По факту происшествия проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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