В Самарской области поступления в бюджет из федеральной казны выросли почти в полтора раза

8 Июль 2020 2020-07-08T14:01:54+03:00

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В Самарской области подвели итоги исполнения регионального бюджета за 2019 год. Соответствующий региональный закон был единогласно принят на заседании Самарской губернской думы 7 июля. В 2019 году доходы областного бюджета составили 177,8 млрд рублей, расходы - 170,8 млрд рублей. Таким образом профицит составил 6,9 млрд рублей. При этом в главном финансовом документу учли 157 поправок депутатов на сумму более 12 миллиардов.

В результате Самарская область оказалась в числе регионов страны с самой успешной динамикой по основным социально-экономическим показателям. Этого удалось добиться благодаря эффективной налоговой политике, улучшению инвестиционного климата региона и активному привлечению в регион федеральных средств.

- В начале 2019 года мы принимали бюджет с дефицитом более чем в 10 миллиардов рублей, а закончили – с «плюсом», с профицитом почти 7 миллиардов рублей, - прокомментировал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. – Благодаря главе региона в нашу область приходят в качестве безвозмездных поступлений внушительные суммы из федеральной казны – по сравнению с 2018 годом объем этих средств вырос на 44%.

Геннадий Котельников заверил – регион выполняет все социальные обязательства. На образование в 2019 году было предусмотрено 23% бюджетного «пирога», еще 26% - на социальную политику, на здравоохранение – около 9 %.

- Даже с учетом нелегкой финансовой ситуации в 2020 году Самарская область подготовит базу для восстановления экономики, и обеспечит выполнение всех социальных обязательств, - считает Геннадий Котельников.

ИСТОЧНИК KP.RU