Из больниц Самарской области выписали 85 переболевших коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал о новых выписанных из больниц региона за минувшие сутки. Отметим, что общее число больных достигло 5576 человек, 3276 из них выздоровели и были выписаны, еще 59 – скончались.
– 54 человека были выписаны из стационаров и Самары, Тольятти, Сызрани, Похвистнево и Волжской ЦРБ. Еще 31 пациент завершил амбулаторное лечение в Самаре, Сызрани, Тольятти и Ставропольском районе, – говорится в сообщении.
На данный момент под медицинским наблюдением остаются 483 человека. А на амбулаторном и стационарном лечении 2241 жителя Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU