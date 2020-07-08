Из больниц Самарской области выписали 85 переболевших коронавирусом

8 Июль 2020 2020-07-08T15:23:28+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал о новых выписанных из больниц региона за минувшие сутки. Отметим, что общее число больных достигло 5576 человек, 3276 из них выздоровели и были выписаны, еще 59 – скончались.

– 54 человека были выписаны из стационаров и Самары, Тольятти, Сызрани, Похвистнево и Волжской ЦРБ. Еще 31 пациент завершил амбулаторное лечение в Самаре, Сызрани, Тольятти и Ставропольском районе, – говорится в сообщении.

На данный момент под медицинским наблюдением остаются 483 человека. А на амбулаторном и стационарном лечении 2241 жителя Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU