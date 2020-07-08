В Самарской области ОМОН разминировал артиллерийский снаряд времен гражданской войны
В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация, согласно которой на территории Волжского района был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. На место была направлена группа разминирования ОМОН.
– Прибывшие сотрудники осмотрели найденный предмет. Взрывотехники пришли к выводу, что это не разорвавшийся снаряд калибром 152 мм. Он был в состоянии сильной коррозии, поэтому эксперты предположили, что он времен гражданской войны, – сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.
Снаряд находился приблизительно в 30 метрах от дороги. Во время работы взрывотехников движение было перекрыто сотрудниками ГИБДД. Снаряд был уничтожен накладным зарядом.
ИСТОЧНИК KP.RU