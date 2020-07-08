В Самарской области ОМОН разминировал артиллерийский снаряд времен гражданской войны

8 Июль 2020 2020-07-08T15:41:54+03:00

Он лежал в 30 метрах от проезжей части ФОТО: пресс-служба Рогвардии по Самарской области

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация, согласно которой на территории Волжского района был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. На место была направлена группа разминирования ОМОН.

– Прибывшие сотрудники осмотрели найденный предмет. Взрывотехники пришли к выводу, что это не разорвавшийся снаряд калибром 152 мм. Он был в состоянии сильной коррозии, поэтому эксперты предположили, что он времен гражданской войны, – сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

Снаряд находился приблизительно в 30 метрах от дороги. Во время работы взрывотехников движение было перекрыто сотрудниками ГИБДД. Снаряд был уничтожен накладным зарядом.

ИСТОЧНИК KP.RU