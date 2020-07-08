АКОМ: пять слагаемых организации труда

8 Июль 2020 2020-07-08T16:06:08+03:00

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Разработанная в послевоенные годы в Японии система является действенным инструментом бережливого производства и включает в себя пять шагов: сортировка, самоорганизация, соблюдение чистоты, стандартизация, самодисциплина.

Сегодня в АО «АКОМ» все рабочие места организованы в соответствии с системой 5С. Сортировка и самоорганизация позволяют упорядочить инструменты, комплектующие и документы на рабочем месте, промаркировать и расположить их в строго определенных и доступных местах хранения. Соблюдение чистоты рабочих зон в течение всей смены и наведение порядка по окончании дня позволяют предотвратить потенциальные проблемы и сбои в работе оборудования, возникновение несчастных случаев, которые могут привести к остановке технологического процесса на конкретном участке или даже в рамках всего производства. Стандартизация позволяет закрепить самые эффективные решения, найденные в ходе реализации первых трех шагов, она предполагает обязательную фотофиксацию стандартизированного рабочего места. Это необходимо для того, чтобы каждая смена могла содержать рабочее место по стандарту в соответствии с изображением. Пятый шаг – самодисциплина, предполагающая постоянное улучшение существующих стандартов, которое включает обсуждение с сотрудниками завода предложений по совершенствованию рабочих мест. Одобренные предложения являются базой для актуализации стандартов, благодаря чему процесс рационализации рабочего пространства никогда не бывает завершен. Как отмечают в компании «АКОМ», достигнув определенного уровня, нужно двигаться дальше.

В сумме пять слагаемых системы 5С определяют четкость в организации каждого рабочего места, влияют на производственную безопасность, ведут к исключению потерь, дают заводу серьезные конкурентные преимущества за счет повышения производительности труда.

Каждое производство уникально, поэтому нельзя взять стандарты одного, пусть даже самого прогрессивного завода, и применить их на другом производстве. В «АКОМ» сформирована собственная база знаний в области 5С, которая постоянно пополняется новыми производственно-техническими аспектами.

Стоит обозначить, что российская производственная культура имеет собственные традиции, которые были заложены в предвоенные годы теоретиком научной организации труда А.К.Гастевым. Ежегодно среди российских промышленных предприятий проводится Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А.К.Гастева. В конце 2019 года аккумуляторное производство АО «АКОМ» завоевало в конкурсе первое место за лучшие показатели в развитии персонала. Являясь участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», предприятие ведет масштабную работу по совершенствованию производственной культуры, благодаря чему каждое рабочее место на заводе «АКОМ» безопасное, эргономичное и эффективное, что в очередной раз подчеркивает статус лидера отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU