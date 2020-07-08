«Крылья Советов» объявили о продаже билетов на матч с «Краснодаром»

8 Июль 2020 2020-07-08T16:20:28+03:00

Поединок состоится 15 июля на «Самара Арене» и начнется в 15:00 по местному времени

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Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о старте онлайн-продаж билетов на поединок 29-го тура РПЛ против «Краснодара». Отмечается, что владельцы сезонных абонементов все еще могут обменять сезонные карточки на билеты. Обмен производится в клубных магазинах «Металлурга» и в ТЦ «Сила Спорта».

– В связи с требованиями регламента билеты на эту игру будут продаваться только онлайн. Стоимость – от 400 рублей. Обращаем ваше внимание на то, что количество мест ограничено. В день матча билеты продаваться не будут, – говорится в сообщении.

Посетить матч смогут только 10% от вместимости «Самара Арены», то есть 4321 зритель. «Крылья Советов» в последнем поединке обыграли тульский «Арсенал» на выезде со счетом 4:2. Ближайшая встреча пройдет в Москве против «Динамо». Поединок с «Краснодаром» пройдет 15 июля и начнется в 17:00 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU